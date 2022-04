Incendio in un capannone di Carate Brianza, esplodono anche bombole di gas Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere un incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica 17 aprile a Carate, in via Sauro: il rogo tra il materiale stoccato in un deposito. Tra le fiamme anche le esplosioni di alcune bombole di gas.

Saranno i carabinieri a fare luce sulle cause dell’incendio divampato nel pomeriggio di Pasqua, domenica 17 aprile, intorno a un capannone di Carate, via Nazario Sauro. Le fiamme si sono alzate dopo le 16 e si sono sviluppate rapidamente nel materiale stoccato sul lato di via San Carlo. Il rogo ha intaccato anche due alti alberi della proprietà vicina e fiamme e soprattutto fumo erano visibili alla distanza anche dai comuni vicini.

I resti dell’incendio a Carate

Sul posto, oltre a un’ambulanza da Besana in Brianza il cui personale non è dovuto intervenire, cinque mezzi dei vigili del fuoco da Seregno, Carate Brianza, Desio e Monza: gli uomini del comando hanno dovuto lavorare per tre ore per mettere in sicurezza l’area dove, peraltro, sono esplose per l’incendio alcune bombole del gas. Altre bombole, probabilmente vuote, erano stipate in un lato non aggredito dalle fiamme: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con grande cautela per il rischio che altre fossero invece presenti nella zona del rogo.

Ambulanza e carabinieri sul luogo dell’incendio

