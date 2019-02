Incendio in un box a Triuggio, case evacuate per il fumo: muore un cagnolino - FOTO FOTO - Residenti evacuati a Triuggio per un incendio in un box che ha sprigionato un forte fumo in un complesso residenziale in via Indipendenza. Un cagnolino è morto.

Residenti evacuati a Triuggio per un incendio in un box di un complesso residenziale in via Indipendenza. L’allarme è scattato intorno alle 20. Le fiamme sono rimaste localizzate al garage, ma il fumo ha invaso prima box e cantine e poi i piani superiori. Soccorsa una donna per un principio di intossicazione, mentre l’intervento non è bastato a salvare un cagnolino, nell’appartamento proprio sopra all’incendio, rimasto vittima del fumo. Sull’abitazione si sono concentrati i controlli per verificare l’agibilità. Lunghe invece le operazioni per liberare i box dal fumo.

Quattro i mezzi dei vigili del fuoco sul posto da Monza, Lissone e Carate Brianza.

Incendio cantine a Triuggio

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA