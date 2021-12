L’nitevrento dei vigili del fuoco in via Tre Venezie a Desio

Incendio in un appartamento di via Tre Venezie a Desio A Desio, all’interno di un appartamento di via Tre Venezie, è scaturito un incendio in un camino: è stato necessario il lavoro di diverse squadre dei vigili del fuoco.

Incendio in un’abitazione di via tre Venezie a Desio. Nel primo pomeriggio di sabato 11 dicembre i vigili del fuoco di Desio (con autopompa e auto scala) e Seregno (con una seconda autopompa e il carro soccorso), insieme ai soccorritori del 118 e alle forze dell’ordine, sono intervenuti per l’incendio di un camino all’interno di un’abitazione di due piani. Le fiamme si sono propagate all’interno della canna fumaria e nelle immediate adiacenze del camino.

L’abitazione è stata presto invasa anche dal fumo. I due anziani residenti sono stati fatti evacuare e a loro sono state prestate alcune cure su un’ambulanza, anche se non hanno riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo prima di liberare l’appartamento, anche grazie all’ausilio di alcuni estrattori di fumo, dalla coltre nera. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA