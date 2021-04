Incendio a Desio: vigili del fuoco impegnati con cinque mezzi L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Nessuno è rimasto ferito. Squadre del Comando provinciale si sono presentate con autopompe da Desio e Seregno, un mezzo di elevazione Atrid da Desio, una autobotte e un mezzo polivalente da Lazzate.

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza impegnati a Desio venerdì 2 aprile poco prima di mezzogiorno per un incendio in via Erba per cause in via di accertamento. Ha interessato un’auto all’interno della proprietà e intaccato l’abitazione. Nessuno è rimasto ferito, ingenti i danni.

Sul posto sono intervenute squadre con autopompe da Desio e Seregno, un mezzo di elevazione Atrid da Desio, una autobotte e un mezzo polivalente da Lazzate. Intervenuti anche i carabinieri di Desio.

Incendio Desio via Erba

© RIPRODUZIONE RISERVATA