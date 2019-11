Incendio in un appartamento di via general Cantore a Giussano. In azione i soccorsi (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio in un appartamento a Giussano Forze dell’ordine e vigili del fuoco a Giussano martedì mattina per un incendio in un appartamento. L’allarme è scattato poco dopo le 8, nessun ferito.

Forze dell’ordine e vigili del fuoco a Giussano martedì mattina per un incendio in un appartamento. L’allarme è scattato poco dopo le 8, lanciato dai residenti di una palazzina in via General Cantore che si sono accorti del fumo provenire da una abitazione del terzo piano. I vicini di casa hanno temuto anche per la presenza in casa dei residenti e per questo la macchina dei soccorsi si è messa in moto col codice massimo di gravità.

Incendio in un appartamento di via general Cantore a Giussano. In azione i soccorsi

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’incendio è scoppiato in un appartamento all’ultimo piano della palazzina e per fortuna in quel momento era già vuoto. Ai vigili del fuoco di Seregno arrivati sul posto per primi, e raggiunti poi dai colleghi di Carate Brianza e Desio, si sono presentate fiamme che avevano intaccato gli arredi e tanto fumo. Evacuati gli altri residenti, la situazione è tornata alla normalità in meno di due ore. Sul posto anche i carabinieri e i soccorritori del 112. Nessun ferito o intossicato, traffico in difficoltà per la chiusura temporanea della strada che collega il laghetto al centro del paese. Le prime verifiche avrebbero indicato l’inagibilità per il solo appartamento interessato dall’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA