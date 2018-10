Incendio in mansarda a Monza, due feriti

I vigili del fuoco in via Fogazzaro (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio sabato 13 attorno alle 21 in una mansarda al quarto piano di un palazzo di via Fogazzaro, a Monza. Due i feriti. A causare il rogo sarebbe stato un termoventilatore che si è surriscaldato e ha preso fuoco. Il padrone di casa ha istintivamente cercato di spegnere le fiamme, riportando alcune ustioni. Lievemente intossicato dal fumo anche un vicino di casa, intervenuto in suo aiuto. I due uomini sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Monza intervenuti con tre mezzi.

