Incendio in abitazione a Seregno, soccorsi in via Torricelli

Intervento per un incendio in un’abitazione in via Torricelli a Seregno intorno alle 13.30 di lunedì 28 marzo. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118: le fiamme si sarebbero propagate da una stufa a pellet, ma le cause saranno confermate dalle squadre intervenute da Seregno e da Desio. Non si sono registrati feriti.

