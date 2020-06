Incendio e tentato furto nella notte in via Carlo Alberto a Monza Nella notte tra venerdì 6 e sanato 6 giugno in via Carlo Alberto a Monza i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un condominio. Contemporaneamente hanno scoperto anche un tentativo di effrazione ai danni di un negozio per bambini.

Da una parte, un tentativo di furto in un negozio. Dall’altra, un incendio in un locale destinato ad accogliere i rifiuti condominiali. Notte agitata quella che hanno vissuto i residenti del centro di Monza, in particolare per quelli che abitano nel primo tratto di via Carlo Alberto in zona arengario. Al civico 9, intorno alle 2 di notte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Lissone, in forze, per un incendio che ha avuto origine all’interno del locale dove i condomini depositano i rifiuti. Il rogo (che per fortuna non ha causato alcun ferito) ha prodotto una copiosa quantità di fumo che ha creato molta apprensione tra i condomini che hanno subito dato l’allarme.



Vigili del fuoco e forze dell’ordine in via Carlo Alberto a Monza



Sul posto anche i sanitari del 118, i vigili di Monza e gli uomini della Polizia di Stato che hanno constatato anche un tentativo di furto ai danni di un negozio di abbigliamento per bambini che si trova al piano terra dello stabile. I malviventi hanno sfondato la porta secondaria di accesso allo store, a pochissimi metri di distanza da dove è scoppiato l’incendio.

