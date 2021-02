Incendio di un tetto a Triuggio, nessun ferito e danni Vigili del fuoco a Triuggio nella giornata di domenica per l’incendio di un tetto. Nessuno è rimasto ferito, stimati danni piuttosto ingenti.

Vigili del fuoco a Triuggio nella giornata di domenica per l’incendio di un tetto. Nessuno è rimasto ferito, stimati danni piuttosto ingenti. I mezzi di Carate Brianza e Seregno, con autoscala e autopompe e carro ventole, e il modulo spegnimento rapido di Lissone sono intervenuti in via Meucci per l’allarme lanciato dai residenti di una palazzina. I vigili del fuoco hanno lavorato sia dall’interno della mansarda, sia dall’esterno per mettere in sicurezza la parte colpita.

Incendio tetto Triuggio

