Incendio di un capanno attrezzi a Concorezzo, morto un cane I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di martedì 9 febbraio in via Agrate. Le cause del rogo, che ha determinato la morte di un cane, sono in via di accertamento.

Squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute martedì mattina attorno alle 7.30 nel Comune di Concorezzo, in via Agrate, per un incendio di un magazzino adibito a deposito di attrezzi da lavoro per cause in via di accertamento. Nel rogo è deceduto un cane. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza con un mezzo di primo soccorso, quelli di Vimercate con una autobotte e la polizia locale.

Incendio a Concorezzo

