Incendio di rifiuti in una ditta abbandonata di Seveso Sul posto, in corso Garibaldi, mercoledì sera i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con diversi mezzi, personale sanitario e carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, alcune strutture pericolanti sono state rese inagibili.

incendio di rifiuti mercoledì 10 marzo in serata in una ditta abbandonata di Seveso. L’allarme è scattato attorno alle 20, in corso Giuseppe Galribaldi: sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con una autopompa da Seregno e due autobotte pompa da Bovisio Masciago e Lazzate. Presenti anche sanitari inviati dal 118 e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. A seguito del rogo alcune strutture pericolanti sono state rese inagibili. Nessun è rimasto ferito.

