L’incendio di Meda in via Oberdan

Incendio di Meda: muore una 84enne, il marito ricoverato a Niguarda per intossicazione Tragedia di inizio anno a Meda: l’incendio della villetta di via Oberdan è costato la vita a una donna di 84, il marito di 91 è stato portato in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

Tragedia di inizio anno a Meda: nell’incendio scoppiato nella mattina di venerdì 7 gennaio ha perso la vita una donna di 84 ed è intossicato il marito di 91. Le fiamme sono partite dalla cucina: la medese ha riportato ustioni ma ha presumbilmente perso la vita per l’intossicazione o per un malore. L’uomo, un noto architetto, è stato invece trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale di Meda, i carabinieri della stessa città e i soccorritori del 118. L’edificio è stato sequestrato dai carabinieri di Meda.

