Incendio canna fumaria in una palazzina di Barlassina

Ennesimo incendio canna fumaria in Brianza: mercoledì 14 aprile nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Barlassina, in via Quasimodo, per un rogo che ha interessato una palazzina. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute squadre con autopompe da Seregno e Lazzate e un mezzo di elevazione Atrid da Desio.

