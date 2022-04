Incendio all’esterno di un’azienda, vigili del fuoco a Carate Brianza È successo il 9 aprile intorno alle 18, tre mezzi dei vigili del fuoco da Desio e Seregno a Carate Brianza per un incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato in un’azienda di via Rivera.

È stato necessario l’intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco da Desio e Seregno per un incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato in un’azienda di via Rivera a Carate Brianza. Le fiamme si sono concentrate in un combustore di solventi all’esterno del capannone, provocando fumo ma senza coinvolgere altre strutture.

È successo il 9 aprile intorno alle 18, i vigili del fuoco hanno lavorato per poco più di un’ora per mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti o intossicati.

