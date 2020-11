Incendio all’alba in una azienda agricola di Vedano, sul posto i vigili del fuoco Interessata dal rogo una casetta per la vendita di prodotti, adiacente ad un pollaio. Nell’incendio non si è registrato nessun ferito e non sono stati coinvolti animali. Sul posto anche le forze dell’ordine e personale sanitario inviato dal 118.

Incendio all’alba di domenica 1 novembre, per cause in via di accertamento presso una azienda agricola di via Alfieri, a Vedano al Lambro. Interessata dal rogo una casetta per la vendita di prodotti, adiacente ad un pollaio. Nell’incendio non si è registrato nessun ferito e non sono stati coinvolti animali. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con mezzi di primo soccorso da Lissone e Monza, una autobotte da Monza e un carro soccorso da Lazzate. Sul posto anche le forze dell’ordine e personale sanitario inviato dal 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA