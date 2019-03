Incendio alla discarica di Mariano, i sindaci dell’hinterland brianzolo invitano a tenere chiuse le finestre LEGGI L’incendio - Tenere le finestre chiuse e evitare attività all’aperto. Sono le indicazioni del Comune di Mariano Comense accolte dai sindaci di Giussano, Carate Brianza e Arosio in seguito all’incendio scoppiato lunedì alla discarica di Mariano.

Tenere le finestre chiuse e evitare attività all’aperto. Sono le indicazioni del Comune di Mariano Comense accolte dai sindaci del circondario brianzolo in seguito all’incendio scoppiato intorno alle 14 di lunedì alla discarica di Mariano. Un’alta colonna di fumo nero, un odore acre che si è sprigionato sul territorio battuto fin dal pomeriggio da un forte vento.

Con le verifiche di Arpa in corso, i sindaci di Arosio, Giussano e Carate Brianza hanno invitato i cittadini a seguire le precauzioni da tenere.

“La squadra emergenze Arpa sta effettuando rilievi speditivi con apposita strumentazione, nelle aree circostanti la discarica potenzialmente più critiche per un’eventuale ricaduta, che al momento non stanno evidenziando una presenza significativa dei contaminanti rilevabili – segnala il Comune di Carate riprendendo l’Arpa - L’incendio sta parzialmente interessando anche l’esterno della discarica, in particolare il bosco vicino. Sul posto è presente anche il Gruppo specialistico contaminazione atmosferica dell’Agenzia, che sta provvedendo a installare sottovento un campionatore ad alto volume per il monitoraggio di microinquinanti. Il primo campione verrà prelevato e inviato al laboratorio Arpa domani nella mattinata, quando potrà anche essere valutata l’eventuale necessità di proseguire con il monitoraggio (Arpa Lombardia). Si chiede la precauzione di tenere chiuse le finestre delle case e evitare, se possibile, di uscire di casa”.

