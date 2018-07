Incendio alla Cosmelux di Carate, vigili del fuoco al lavoro: nessun ferito È con ogni probabilità un macchinario che ha preso fuoco la causa dell’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 7 luglio alla Cosmelux di Carate. Nessun ferito, sintomi di principio di intossicazione per un dipendente.

I vigili del fuoco di Seregno e di Carate al lavoro a Carate per un incendio divampato all’interno di una azienda. Si tratta della Cosmelux di via Rivera, una ditta che si occupa di laccatura e della metallizzazione di materie plastiche. Secondo le prime notizie l’incendio è partito da una macchina che ha preso fuoco intorno alle 15, ma la situazione sembra sotto controllo. Sul posto autopompe di Carate e Seregno, l’autobotte di Carate, un carro ventilazione e un carro soccorso. Sul posto anche l’ambulanza della Croce bianca di Carate, ma non risultano feriti: solo i sintomi di un principio di intossicazione per un dipendente, portato in ospedale per accertamenti. In via Rivera anche i carabinieri di Seregno e Carate.

I soccorritori e i vigili del fuoco al lavoro alla Cosmelux

(Foto by Edoardo Terraneo)

