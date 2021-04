Incendio al magazzino Hoomei di Agrate: dopo oltre 10 giorni riaperta la via Euripide La strada era stata chiusa per consentire la messa in sicurezza dell’area per colpa dell’imponente incendio scoppiato in un capannone nella notte dell’1 aprile. Il capannone avvolto dalle fiamme è stato abbattuto.

Riaperta verso mezzogiorno di martedì 13 aprile via Euripide ad Agrate, dopo oltre 10 giorni di chiusura, per consentire la messa in sicurezza dell’area per colpa dell’imponente incendio scoppiato in un capannone nella notte dell’1 aprile. Le fiamme hanno colpito un magazzino contenente piccoli elettrodomestici e casalinghi della ditta Hoomei.

I vigili del fuoco, intervenuti in massa, hanno lavorato per quasi due giorni a fila per spegnere il rogo e sono intervenuti anche degli operai per abbattere la struttura pericolante a seguito dell’incendio. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme e sulla questione sta indagando la Procura che ha posto sotto sequestro l’intera area afferente al magazzino ormai demolito.

La polizia locale con il suo comandante Gioacchino Lorenzo, dopo la messa in sicurezza di tutto il comparto, ha dato il via libera per permettere alle auto di transitare nuovamente in via Euripide nel tratto compreso tra la via Archimede e la via De Capitani.

