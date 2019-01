Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incendio ad Aicurzio: due appartamenti inagibili in via Cascina Restelli Attimi di paura nella mattinata di mercoledì ad Aicurzio per un incendio in uno degli appartamenti di via Cascina Restelli. Nessun ferito, due appartamenti inagibili.

Attimi di paura nella mattinata di mercoledì ad Aicurzio per un incendio in uno degli appartamenti di via Cascina Restelli. Le fiamme si sono molto probabilmente propagate dalla canna fumaria dell’edificio e si sono sparse fino ad intaccare il tetto, che nel giro di pochi minuti è completamente bruciato. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari dell’appartamento che hanno avvisato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati sia i pompieri che i carabinieri di Bernareggio, capitanati dal maresciallo Marco Barsanti.



I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che hanno intaccato anche parte del tetto dell’appartamento vicino. I due appartamenti al momento sono stati dichiarati temporaneamente inagibili, fortunatamente non si sono registrati feriti. Spetterà ora ai vigili del fuoco stabilire la natura dell’incendio che ha tenuto in apprensione diversi residenti della zona. Una volta spente le fiamme, infatti è rimasta per alcune ore visibile una distinta e alta colonna di fumo.



