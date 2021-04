Incendio in un deposito di Cesano Maderno, fitta colonna di fumo Le fiamme hanno interessato un deposito di via Turati con scarti di materiale edile e di altro genere. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Desio e Bovisio. Nessun ferito.In cielo si è levata una fitta coltre di fumo scuro.

Incendio a un deposito con scarti di materiale edile e di altro genere, la mattinata di Pasqua, a Cesano Maderno, in via Turati. Ignote le cause dell’incendio, che non ha provocato feriti. Una lunga colonna di fumo acre si è levata verso il cielo. Sul posto si è presentato il proprietario con i carabinieri i vigili del fuoco provenienti da Desio e Bovisio.

I vigili del fuoco sul posto

