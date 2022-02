Incendio a Sovico, inagibile una camera da letto sopra al box danneggiato Ordinanza del sindaco di Sovico, Barbara Magni, a seguito del rogo sprigionatosi nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio in un box privato di via Buozzi posto sotto un condominio. La stanza potrà essere riutilizzata appena un tecnico ne stabilirà l’idoneità.

La camera da letto sovrastante il box incendiato è inagibile. Lo dichiara espressamente l’ordinanza emessa dal sindaco di Sovico, Barbara Magni, a seguito del rogo sprigionatosi nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio in un box privato di via Buozzi, a Sovico , ha richiamato sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, Polizia locale e personale sanitario del 118.

Molta apprensione, ma alla fine non si sono registrati feriti. Il proprietario del box, al momento dell’incendio presente all’interno del box, è stati trasportato in ospedale, ma solo per accertamenti. I danni, grazie al tempestivo intervento dei mezzi di soccorso e sicurezza, sono quindi limitati al box e alla camera da letto sovrastante, danneggiata e dichiarata inagibile. La stessa potrà essere riutilizzata non appena sarà relazionato e certificato da un tecnico abilitato l’idoneità ai fini della stabilità delle strutture in modo tale di garantire la continuità a mantenere l’uso ad alloggio, presentando poi al Comune la perizia che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dell’appartamento stesso.

In tal senso, il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha ordinato ai proprietari dell’unità immobiliare di provvedere entro 7 giorni a «mantenere circoscritto ogni accesso alla camera da letto sovrastante il box incendiato contestualmente all’apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all’esterno dell’ingresso della camera stessa, così da interdire l’accesso a chiunque non previamente autorizzato all’esecuzione delle opere di minima messa in sicurezza dello stesso». La situazione di inagibilità sarà mantenuta fino all’inizio delle opere necessarie, a seguito di perizia di un tecnico abilitato, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie dell’alloggio stesso.

