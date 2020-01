I vigili del fuoco sul tetto di via Eupili (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio a Seregno, vigili del fuoco al lavoro su un tetto Allarme incendio su un tetto di San Salvatore: sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Seregno e Carate Brianza.

Incendio su un tetto nel pomeriggio di sabato 18 gennaio a Seregno. Intorno alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in via Eupili, nella zona di San Salvatore, non molto distante dall’Esselunga. Sul posto sia un’autoscala arrivata da Carate Brianza sia un’autopompa del distaccamento di Seregno. I vigili del fuoco hanno velocemente messo sotto controllo l’incendio fino a domarlo e hanno provveduto a controllare la canna fumaria, da cui forse si sono sprigionate le fiamme. L’allarme era stato dato dagli stessi residenti. Via Eupili è una strada a fondo cieco: nessuna particolare conseguenza sul traffico. Nessun ferito e nessuna evacuazione.

L’intervento dei vigili del fuoco a Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

