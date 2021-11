Incendio a Limbiate, anziano morto carbonizzato nella sua casa Un uomo di 83 anni è morto carbonizzato nel suo appartamento, nella mattinata di domenica 21 novembre, a causa di un incendio. Una famiglia che viveva nella casa accanto è rimasta intossicata.

Un uomo di 83 anni morto carbonizzato e quattro intossicati. È questo il tragico bilancio dell’incendio che ha divorato, nella mattinata di domenica 21 novembre, un appartamento in via Mazzini a Limbiate. L’incendio si è sprigionato intorno alle 7 di mattina dall’appartamento occupato dall’anziano, al secondo piano, dove viveva da solo. Le fiamme erano visibili anche dalla strada e immediatamente sono partite le telefonare ai soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco con autobotti, autoscala e carro soccorso dai distaccamenti di Desio, Bovisio Masciago e Lazzate insieme alle forze dell’ordine (carabinieri e polizia locale) e le ambulanze del 118.

L’appartamento da dove si è sviluppato l’incendio

Il fumo causato dal rogo ha causato l’intossicazione di una famiglia che abita nell'appartamento attiguo a quello dell’anziano: i due genitori e i due bambini sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti. In totale sono 9 le persone che sono state soccorso, nessuno verserebbe in gravi condizioni Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico e l’intero stabile è stato evacuato. I vigili del fuoco hanno faticato non poco ad entrare all’interno dell’appartamento dell’ottantenne per la gran quantità di materiale accatastato al uso interno. Una volta che sono riusciti a entrare, comunque, per il proprietario non c’era più nulla da fare. Ancora ignote, al momento, le cause dell’incendio.

La quantità di materiale buttato in strada dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento

