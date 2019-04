Lesmo incendio tetto via Donatori di Sangue (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio a Lesmo: a fuoco il tetto di una palazzina, famiglie sfollate - VIDEO VIDEO - Vasto incendio a Lesmo nel primo pomeriggio di domenica 7 aprile: a fuoco il tetto di una palazzina in via Donatori di Sangue. Residenti evacuati, tre abitazioni dichiarate non agibili.

Vasto incendio a Lesmo nel primo pomeriggio di domenica 7 aprile: a fuoco il tetto di un’abitazione in via Donatori di Sangue, quartiere residenziale vicino alla Sp 7 per Casatenovo. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14.30. Evacuate le famiglie, nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco da Monza e Vimercate, il funzionario di servizio da Milano e l’ambulanza in prevenzione. Strada chiusa, numerosi curiosi sui marciapiedi ad assistere alle operazioni.

Dopo una prima ipotesi di cinque famiglie sfollate, alla fine il bilancio ha detto tre abitazioni giudicate non agibili. L’incendio sarebbe partito da una canna fumaria e poi si è propagato a tutto il tetto della palazzina in fondo alla strada. Dopo tre ore fiamme spente ma sul posto c’erano ancora cinque mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza, i carabinieri della stazione di Arcore e il sindaco Roberto Antonioli.

(* notizia aggiornata)

Lesmo incendio tetto via Donatori di Sangue

(Foto by Edoardo Terraneo)

Lesmo incendio tetto via Donatori di Sangue

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA