Giussano incendio abitazione via XXIV Maggio domenica sera 24 novembre 2019 (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio a Giussano, le fiamme divorano il tetto di un’abitazione - FOTO FOTO - Dieci mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri domenica sera a Giussano per un incendio che ha divorato il tetto di una abitazione.

Un incendio domenica sera ha bruciato il tetto di una abitazione a Giussano portando in via XXIV Maggio dieci mezzi dei vigili del fuoco e il funzionario attivato da Milano, ambulanze, autoinfermieristica e carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 del 24 novembre. Originate, sembra, da una canna fumaria, le fiamme hanno divorato un tetto in legno coibentato, impegnando i pompieri in una opera di spegnimento lunga e non facile.

Giussano incendio abitazione via XXIV Maggio domenica sera 24 novembre 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

Sul posto autobotti, autoscala, autopompe e carro ventilazione dai distaccamenti di Carate Brianza, Desio, Bovisio Masciago, Lazzate, Seregno. Soccorse la famiglia residente nell’appartamento bruciato, un vicino (tra i due c’è un appartamento sottoposto a lavori) e un vigile del fuoco. Nessuno è stato trasportato in ospedale, due le abitazioni inagibili all’ultimo piano.

Giussano incendio abitazione via XXIV Maggio domenica sera 24 novembre 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

Messe sotto controllo le fiamme nella zona e nella palazzina, appartamenti disposti su tre piani, si è formata una densa coltre di fumo. Strade chiuse per permettere arrivo e partenze dei soccorsi, tante persone in strada a seguire le operazioni. La situazione ha cominciato a normalizzarsi intorno alle 23 con il rientro dei primi mezzi.

