Incendio a Desio nella notte di capodanno, un vigile del fuoco ferito - FOTO Un vigile del fuoco è rimasto ferito in modo leggero nell’intervento per spegnere un incendio scoppiato nella notte di capodanno a Desio. Sul posto otto mezzi e trenta uomini che hanno lavorato tutta la notte.

Si è registrato anche il ferimento lieve di un vigile del fuoco nella notte a Desio nell’intervento per spegnere un ampio incendio scoppiato in una struttura in viale delle Rimembranze, non lontano dal cimitero. Le fiamme sono divampate in un capannone e sul posto si sono portati otto mezzi e una trentina di uomini che hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo.

Desio incendio notte capodanno - foto Vigili del Fuoco

