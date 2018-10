Incendio a Cologno Monzese: vigili del fuoco da Monza e Brianza, fumo visibile da chilometri Vigili del fuoco anche da Monza e Lissone per domare un incendio scoppiato intorno alle 19 di martedì 9 ottobre a Cologno Monzese nel capannone di una azienda chimica.

Vigili del fuoco anche da Monza e Lissone per domare un incendio scoppiato intorno alle 19 di martedì 9 ottobre a Cologno Monzese, in via Spagna. Le fiamme nel capannone di una azienda chimica hanno fatto levare una densa nube di fumo nero. I vigili del fuoco della Brianza sono intervenuti con i colleghi di Milano e Sesto San Giovanni e il nucleo specializzato Nbcr per tenere monitorati gli inquinanti nell’aria.

L’incendio, visibile dalla tangenziale est, non è distante dalle abitazioni e da altre ditte adiacenti. Sul posto anche soccorsi e forze dell’ordine. Le operazioni si annunciano lunghe.



