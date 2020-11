Incendio a Caponago, bruciano deposito attrezzi e un camper Grosso incendio lunedì mattina a Caponago, in località Cascina Bertagna. A fuoco diversi mezzi e un deposito attrezzi forse per un corto circuito. Nessun ferito, un cane non si è salvato.

Grosso incendio lunedì mattina a Caponago, in località Cascina Bertagna. L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi, gli agenti della polizia locale di Caponago agli ordini del comandante Garberoglio e i carabinieri della stazione di Agrate Brianza, che hanno messo in sicurezza l’area, e in via precauzionale un’ambulanza di Avps Vimercate.

Incendio Caponago - foto Vigili del fuoco

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio si sarebbe sviluppato per un cortocircuito. Il rogo ha poi coinvolto diversi mezzi presenti sul posto, tra cui un camper, e anche la struttura di un deposito attrezzi, rilasciando in cielo una colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme sono state domate in mattinata. Al lavoro autopompe di Vimercate e Gorgonzola, autobotti di Monza e Milano.

Non risultano persone ferite. Nulla da fare per un cane presente nell’area coinvolta dalle fiamme, che, legato a una catena, non ha potuto mettersi in salvo.

Incendio Caponago - foto Vigili del fuoco

Incendio Caponago - foto Vigili del fuoco

