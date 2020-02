Briosco incendio deposito via Peregallo (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio a Briosco, fumo nero visibile anche dalla Valassina Sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e i carabinieri a Briosco in via Peregallo per un incendio in un deposito di materiale lunedì pomeriggio. L’allarme anche dagli automobilisti di passaggio sulla statale 36.

Fumo nero, denso e alto che nel pomeriggio di lunedì ha messo in allarme anche gli automobilisti in transito sulla Statale 36. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e i carabinieri a Briosco in via Peregallo per un incendio in un deposito di materiale accanto a una ditta e a un bosco. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, rischiando insieme alle altre forze dell’ordine per la presenza di bombole del gas all’interno della struttura in fiamme. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Antonio Verbicaro.

Briosco incendio deposito via Peregallo

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA