Incedio tetto a Sovico sabato sera: interventi anche a Giussano e lungo la Novedratese

Diversi gli interventi dei vigli del fuoco in Brianza per incendi ai tetti e alle canne fumarie. Sabato sera, 5 febbraio, poco prima delle 20 le squadre del Comando di Monza sono state necessarie nel comune di Sovico in via Muratori per un incendio tetto.

Sul posto l’autopompa del Distaccamento di Seregno, quella di Lissone con modulo spegnimento rapido e l’autoscala dal Distaccamento di Carate Brianza.

In settimana, mercoledì, l’intervento è stato a Giussano per il surriscaldamento di una canna fumaria di una stufa a pellet. In via Prealpi residenti in strada, sul posto tre mezzi: autopompa da Seregno e Carate Brianza e l’autoscala da Carate. Per precauzione è arrivata ambulanza da Seregno, ma nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Quello stesso pomeriggio a Mariano Comense sul confine con Lentate i vigili del fuoco di Seregno erano intervenuti per primi in un agriturismo per l’incendio del tetto dell’edificio adibito a ricovero per animali. Un incendio nella zona dell’impianto di pannelli solari. La squadra brianzola era stata poi raggiunta da quelle di Lomazzo, Cantù e Como.

Evacuati gli animali per precauzione, l’incendio era ben visibile dalla Novedratese.

