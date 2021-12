“Incanto di Natale”, la musica made in Seregno per gli auguri istituzionali in tv e radio Paolo Diotti è pianista, compositore, arrangiatore, produttore di Seregno ha firmato con il paroliere Marco Pizzi la canzone Incanto di Natale. Che da metà dicembre accompagna gli auguri istituzionali di Mediaset sia in tv che in tutte le emittenti radiofoniche.

Paolo Diotti, 53 anni, è un pianista, compositore, arrangiatore, produttore di Seregno. Lo scorso anno con i colleghi Marco Pizzi (paroliere), Max Piran (lead vocals), Marco Evans, Nadia Falcone, Tania Tarantola (coro gospel), Andrea Fecchio (chitarrista), Simone Vannini (video maker) e Alberto Alfano (voce di radio Italia) è voce recitante, con la “Soul project” Christmas edition, ha lanciato sui vari social, il brano “Incanto di Natale”, disponibile nei più importanti store digitali italiani e internazionali.

Dal 15 dicembre, la versione strumentale della canzone “Incanto di Natale”, sta accompagnando gli auguri istituzionali di tutto il gruppo di Mediaset sia in tv che in tutte le emittenti radiofoniche, e resterà sino al termine delle festività.

“Sono molto soddisfatto e anche piacevolmente sorpreso di questa scelta - ha spiegato Paolo Diotti - prima di tutto perché è un brano che ho preparato cinque anni fa e avevo fatto conoscere a Mediaset, ma era rimasto nel cassetto, ma anche perché, stavolta, sono stato colto di sorpresa. Dal 14 al 18 dicembre, mi trovavo a Mosca con la delegazione dei beni culturali della regione Sardegna per promuovere il turismo dell’isola ed in particolare per Baja hotel di cui era componente anche lo chef, stella Michelin, Salvatore Camedda di Somu restaurant, e Mediaset mi ha telefonato chiedendomi la versione strumentale e ho dovuto mettermi al lavoro immediatamente. Nonostante fosse lontano è andato tutto benissimo, con la promessa che l’anno prossimo nel periodo natalizio passerà l’intero brano cantato”.

Diotti, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni sotto la direzione del maestro Roberto Cesari, si è perfezionato con il maestro Giuseppe Mariani. Laureato in architettura, ha seguito seminari di “strumenti e tecniche della comunicazione visiva e multimediale” tenuti dal professor Giovanni Anceschi al Politecnico di Milano e master organizzato dalla regione Lombardia per promotore di eventi culturali. Nel 1965 ha vinto due borse di studio al Cet (centro europeo toscolano), scuola di musica istituita da Mogol. Nel 1997 è arrangiatore de progetto “Hope music”, il cui cd veniva presentato il 27 settembre alla presenza di Papa Giovanni Paolo II a Bologna e trasmesso in mondovisione da Raiuno con la partecipazione di Bob Dylan, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi.

Nel 2009 per il festival di Sanremo ha arrangiato la canzone interpretata da Fausto Leali “Una piccola parte di te” e successivamente l’ Lp, mentre nel 2011 ha scritto la colonna sonora di una serie televisiva per l’attore Juan Fernandez. Recentemente ha terminato la produzione musicale di “Around the world”, scritto e diretto da Michele Tomatis, una formula di musical molto originale ed unica nel suo genere, che ha riscosso successo in molti teatri della nazione, oltreché per una tournée italiana e all’estero. Uno spettacolo vivace e dinamico che ha catturato l’attenzione del pubblico e lo intrattiene attraverso la commistione di elementi quali: musica, danza, effetti, trasformismo, scena. Ha effettuato più tournée in Spagna con la grande cantante di colore Lisa Hunt, per 18 anni vocalist di Zucchero, ma anche in Australia e negli Usa. Con lei nei mesi estivi effettua concerti in diverse località italiane all’interno di “Spiagge soul festival”.

