Inaugurazione per la nuova residenza per anziani di Limbiate dedicata a Luca Attanasio Sabato 7 novembre alle ore 15 il Gruppo Gheron inaugurerà una nuova residenza per anziani a Limbiate dedicata a Luca Attanasio.

Luca Attanasio, Limbiate e Residenza Limbiate Senior: sono questi i nomi delle nuove residenze per anziani che saranno inaugurate domenica 7 novembre alle ore 15 a Limbiate, dal sindaco Antonio Romeo, insieme agli amministratori delegati del Gruppo Gheron, Massimo e Sergio Bariani, al direttore di struttura Michela Cossu e al parroco della chiesa del Sacro Cuore don Gianluca Romanò. Alla cerimonia, in forma privata, parteciperanno anche i genitori e la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano scomparso in Congo lo scorso febbraio (LEGGI QUI tutte le notizie che lo riguardano), che a Limbiate era cresciuto e alla cui memoria è dedicata una delle due rsa.

L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid: dopo l’apertura in musica della banda “Corinna Bruni” di Limbiate e i saluti di benvenuto con il taglio solenne del nastro e la benedizione delle residenze da parte di don Gianluca Romanò, l’evento proseguirà con la visita delle nuove residenze. Nella grande della rsa Attanasio, una galleria fotografica racconta e ricorda la storia e l’operato dell’ambasciatore limbiatese.

