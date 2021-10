Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Inaugurato il nuovo Parco dell’Acqua di Arcore, “green infrastructure” contro le esondazioni È stato Inaugurato il Parco dell’acqua di Arcore realizzato da BrianzAcque. Il taglio del nastro nell’ampio spazio di via Monte Bianco è avvenuto sabato pomeriggio alla presenza anche del neo sindaco Maurizio Bono.

È stato Inaugurato il Parco dell’acqua di Arcore realizzato da BrianzAcque. Il taglio del nastro nell’ampio spazio di via Monte Bianco è avvenuto sabato pomeriggio alla presenza di Enrico Boerci presidente e amministratore delegato della società che gestisce i servizi idrici in Brianza, del vice presidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo e del neo sindaco arcorese Maurizio Bono che ha debuttato con la fascia tricolore. I lavori si sono svolti in 9 mesi, nel pieno rispetto del cronoprogramma.

Arcore inaugurazione parco dell'acqua

Il Parco dell’Acqua di Arcore è un prototipo di “green infrastructure”, realizzato da BrianzAcque per coniugare il contenimento delle acque piovane con la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi.

Arcore inaugurazione parco dell'acqua

Ancora prima di entrare in funzione, con le forti piogge delle scorse settimane, il bacino di laminazione naturale posizionato al centro del Parco, ha superato la prova del nove, dimostrando di funzionare invasando 4000 metri cubi di acque meteoriche, senza allagamenti ed esondazioni.

