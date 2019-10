Inaugurato il Gigante di Senago: gli ex Superdì e Iperdì ricominciano da qui Con l’inaugurazione del nuovo punto vendita il Gigante di Senago si è conclusa la complessa trattativa estiva che ha coinvolto le insegne Superdì e Iperdì. In arrivo le riaperture di Cesano Maderno e Paderno Dugnano.

La riapertura del supermercato di Traversagna, a Senago , è diventata realtà nella mattina di giovedì: alle 8.45 è stato tagliato il nastro del nuovo punto vendita “Il Gigante”. Questo momento è stato molto atteso e partecipato, a dimostrazione di come il vecchio “Iperdì” fosse un punto di riferimento per molti abitanti di Senago e della vicina Bollate. Già prima delle 8.30 erano una cinquantina le persone desiderose di fare un giro tra le corsie di un supermercato che è stato completamente rinnovato. Evidente è stata la sistemazione del parcheggio, con la realizzazione anche di alcuni stalli “rosa” riservati alle donne incinte, e la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con uno di ultima generazione a led.

Nella zona più a ovest del supermercato, che misura complessivamente tremila metri quadrati, è stato realizzato il negozio specializzato “Animali che passione”, lanciato a fine 2018 in collaborazione con il Selex Gruppo Commerciale e presente fino ad oggi solo a Bellinzago e Somma Lombardo. Nel punto vendita di via De Gasperi lavoreranno complessivamente 49 persone, guidate dal direttore Ugo Caramelli.

Ai 41 dipendenti dell’ex Iperdì, molti dei quali residenti in città, se ne sono aggiunti altri otto già del gruppo “Il Gigante”. Proprio i lavoratori che hanno trascorso parte della propria carriera professionale a Traversagna hanno aspettato con grande pazienza la riapertura dopo lunghi mesi di notizie non incoraggianti.

«È stata una vicenda molto travagliata – ha spiegato il sindaco Magda Beretta prima di aver tagliato il nastro insieme a Giancarlo Panizza, presidente de Il Gigante – che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. Questo dà forza ai dipendenti».

A conclusione delle complessa trattativa estiva che ha coinvolto le insegne arrivano anche le altre aperture programmate. Al massimo a metà dicembre Il Gigante aprirà i battenti al posto dell’ex Iperdì di via San Benedetto a Cesano Maderno, a ridosso della superstrada Milano-Meda, e al suo interno lavoreranno i 34 dipendenti rimasti dalla precedente gestione.

A febbraio sarà il turno di Paderno Dugnano in via Erba, punto vendita che va ad aggiungersi a un altro supermercato già operativo in città in via Nenni, dove da oltre un anno “Il Gigante” è subentrato a Superdì.

