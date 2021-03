Inaugurato a Roma il treno sanitario: ha 21 posti di terapia intensiva, arriva in stazione Centrale di Milano Presentato a Roma il nuovo treno sanitario, allestito da Fs insieme al dipartimento di Protezione civile e Areu Lombardia. Sarà presente nel pomeriggio di martedì 9 marzo in stazione Centrale a Milano.

Può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Ma rappresenta anche un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze come quella del Covid-19, in caso di utilizzo come posto medico avanzato.È stato presentato lunedì 8 marzo a Roma, e sarà invece presente nel pomeriggio di martedì 9 in stazione Centrale a Milano, il nuovo treno sanitario realizzato dal gruppo FS nelle officine manutenzione ciclica di Trenitalia a Voghera in collaborazione con il dipartimento della Protezione civile e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Lombardia.

Una carrozza del treno sanitario

Bianco, con il tricolore che scorre sulle fiancate e la croce di Esculapio, il simbolo internazionale del soccorso (noto anche come Star of Life), vicino alle porte rosse: il treno sanitario è un convoglio che consente di trasferire e curare i pazienti con personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche. È costituito da otto carrozze e due locomotori posizionati alla testa e alla coda del convoglio.

La cerimonia di inaugurazione

Le carrozze sono così suddivise: tre carrozze sanitarie con posti letto di terapia intensiva per pazienti ventilati in modo invasivo; due carrozze tecniche necessarie per il funzionamento delle apparecchiature medicali e, in particolare, per ospitare i gruppi elettrogeni che creano un sistema indipendente di alimentazione delle dotazioni sanitarie; due carrozze di cui una con posti letto per il personale e la seconda predisposta per il coordinamento tecnico-sanitario e per l’area filtro necessaria per il passaggio tra l’area pulita e l’area operativa; una carrozza magazzino per il trasporto di tutti i materiali e dei dispositivi medici.

L’interno di una carrozza

Il convoglio è stato progettato per offrire un livello di assistenza sanitaria fino alla terapia intensiva, anche in biocontenimento, con la possibilità di integrare altre carrozze con ulteriori funzioni medico-sanitarie. Ognuna delle tre carrozze sanitarie può trasportare fino a sette pazienti per un totale di 21 postazioni disponibili. Queste carrozze sono gestite da personale sanitario specializzato, personale tecnico-logistico e di direzione per un massimo di 45 operatori.Collegato H24 con le centrali operative del 112 e del 118, lo speciale convoglio è dotato inoltre di tre postazioni di monitoraggio e trasmissione dati per inviare in tempo reale ai reparti degli ospedali, immagini e parametri clinici del paziente, considerando il treno a tutti gli effetti un reparto di rianimazione della struttura ospedaliera.

Il treno ha un’attrezzatura minima necessaria a gestire qualsiasi tipo di emergenza o calamità così composta:

21 ventilatori polmonari;

1 ecografo;

2 emogas analizzatore;

21 fra monitor, aspiratori e altre attrezzature;

3 postazioni di monitoraggio.

L’inaugurazione del treno

