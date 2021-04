In servizio il viceprefetto vicario Beaumont Bortone, funzioni di raccordo coi Comuni e protezione civile Beaumont Bortone è il nuovo viceprefetto vicario della prefettura di Monza e della Brianza. Sostituisce Corrado Conforto Galli.

Nato negli Stati Uniti, cresciuto in Puglia, laureato a Parma e con una lunga esperienza nelle prefetture di tutta Italia. Beaumont Bortone, nato nel 1965, è il nuovo viceprefetto vicario della prefettura di Monza e della Brianza. Sostituisce Corrado Conforto Galli.

Dopo aver perfezionato gli studi all’università Luiss di Roma, è entrato in servizio nel 1994 e ha già lavorato nelle prefetture di Cremona, Bergamo, Pavia e Brescia. Qui ha svolto il ruolo di dirigente in tutti i settori di competenza dell’Ufficio Territoriale del Governo, compreso quello di Capo di Gabinetto, ed è stato Commissario straordinario in diversi comuni tra i quali anche quello di Soresina, in provincia di Cremona.

A Monza svolgerà, oltre a quelle tipicamente vicariali, le funzioni di dirigente dell’Area II «Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie», nonché di dirigente dell’Area V «Protezione civile e coordinamento del soccorso pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA