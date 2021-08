In Lombardia boom di acquisti bio e “comfort” per cani e gatti: l’analisi de “Il Gigante” Secondo l’analisi del gruppo “Il Gigante” in Lombardia c’è stato un vero e proprio boom di acquisti bio e “comfort” per cani e gatti

Comfort per cani e gatti e abbronzanti e insetticidi “il più possibile naturali”: sono tra i prodotti che, nel periodo fra luglio e agosto, hanno fatto registrare, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un notevole incremento di vendite. Lo evidenzia l’Osservatorio dei “Supermercati Il Gigante” (46 dei 70 punti vendita in Lombardia, diversi a Monza e Brianza come nel capoluogo oppure a Villasanta e a Vimercate) rilevando come gli acquisti di prodotti destinati a cani e gatti in generale crescano. Nello specifico, nelle ultime settimane, le vendite dei ’giochi snack’ aumentano del 10%, quelle degli accessori per l’igiene come antiparassitari e shampoo del 5%, del cibo “grain free” (meno cereali e più proteine con pesce e carne) del 20 %. Così come si conferma la tendenza alle confezioni monoporzione (+30%) che facilita il dosaggio soprattutto in vacanza.

«Il coronavirus - spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del Gigante - ha fatto crescere l’attenzione verso l’igiene e la salute degli animali domestici. Una tendenza che, anche in questo periodo, resta ben salda a testimonianza della grande sensibilità di coloro che vivono con un cane o un gatto». In crescita gli acquisti all’insegna del bio di prodotti tipicamente estivi come abbronzanti e insetticidi. Gli abbronzanti ecologici infatti fanno segnare, rispetto all’estate 2020, un +18% con una particolare crescita di quelli spray (+30%). «Anche nel settore degli insetticidi - spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del Gigante - la corsa verso prodotti ’il più possibile naturali regista un incremento del 20%».

