In fiamme un capanno a Besana in Brianza, sul posto i vigili del fuoco di Carate Sono intervenuti i vigili del fuoco di Carate Brianza, nella tarda mattina di lunedì 18 aprile, in una zona agricola di Besana dove si stava sviluppando un incendio all’interno di un capanno.

Non è durato più di tre quarti d’ora l’intervento dei vigili del fuoco a Besana in Brianza, nella tarda mattinata di lunedì 18 aprile. I pompieri sono intervenuti in una zona agricola di via Piave, dove per cause ancora da accertare si è sviluppato un incendio in un capanno tra i terreni coltivati. Legna e altri materiali hanno prodotto alte colonne di fumo, visibili alla distanza, ma i vigili del fuoco di Carate Brianza hanno rapidamente messo in sicurezza la zona.

I vigili del fuoco sul posto

