In edicola con il Cittadino lo Speciale Anni d’argento Università, moda, tecnologie per la terza età. C’è il mondo degli over 60 in primo piano nello speciale pubblicitario Anni d’Argento in edicola con il Cittadino di giovedì 8 e sabato 10 febbraio (anche nell’edizione digitale).

Università, moda, tecnologie per la terza età. C’è il mondo degli over 60 in primo piano nello speciale pubblicitario Anni d’Argento in edicola con il Cittadino di giovedì 8 e sabato 10 febbraio (anche nell’edizione digitale).

VAI all’edicola digitale

Ventiquattro pagine per aprire una finestra su un mondo grandissimo: le tecnologie per garantire l’autosufficienza, università e corsi per non smettere mai di imparare, focus sulla nutrizione e lo sport, news su agevolazioni (bonus badanti, scontrini, detraibilità), associazioni, viaggi, moda e tendenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA