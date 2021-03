In dieci per la grigliata pomeridiana ad Agrate Brianza: multati anche sette minorenni (e non residenti) Venerdì la polizia locale di Agrate Brianza ha multato dieci ragazzi che si è trovati per una grigliata pomeridiana.

Multati dieci ragazzi ad Agrate Brianza per una grigliata pomeridiana. Venerdì 12 marzo, verso le 17, la polizia locale facendo dei controlli sul territorio ha scoperto in via Cantini una decina di giovani in un cortile che si mettevano ad abbrustolire la carne facendo assembramento senza rispettare le limitazioni imposte dal Covid.

Gli uomini del comandante Gioacchino Lorenzo hanno quindi verbalizzato quanto accaduto multando ciascuno dei presenti - sette minorenni e tre maggiorenni - con una sanzione di 400 euro per ciascuno. Tra l’altro tra questi dieci giovani ben sette provenivano da Comuni limitrofi senza considerare che in zona arancione rinforzato non si può uscire dal proprio paese di residenza se non per necessità urgenti lavoro e salute.

«Stiamo continuando a presidiare il territorio – ha fatto sapere Lorenzo – facendo controlli su tutti i cittadini affinché rispettino le regole».

Solo qualche giorni i colleghi della Polizia Locale di Vimercate avevano comminato ben 22 multe per 17 pensionati che giocavano a carte alla bocciofila e 5 ragazzi che giocavano a basket al campetto di Velasca.

