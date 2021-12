In consiglio comunale a Besana in Brianza Marco Sala pende il posto del dottor Flaviano Romanò Cambio della guardia in consiglio comunale a Besana in Brianza: Marco Sala ha preso il posto del dottor Flaviano Romano.

Cambio di guardia in consiglio comunale a Besana in Brianza. Nel corso della seduta di lunedì 13 dicembre, sono state ufficializzate le dimissioni del dottor Flaviano Romanò, capogruppo della Lega, motivate da ragioni di carattere personale. Al suo posto subentra Marco Sala, 23 anni, coordinatore cittadino del Movimento giovani padani. Durante il consiglio comunale è stata votata all’unanimità la deliberazione di surroga del lumbard, e l’amministrazione ha ringraziato Romanò per l’impegno profuso e il grande lavoro svolto per la comunità, soprattutto nei primi mesi di pandemia di Covid-19, e ha porto un caloroso benvenuto a Sala, augurandogli buon lavoro.

Marco Sala con il sindaco Pozzoli

”Flaviano per me non è solo il capogruppo della Lega, ma è soprattutto un amico. Purtroppo, in questo momento deve dedicarsi pienamente alla sua famiglia, alla quale va il nostro abbraccio più caldo e forte. Penso che Flaviano abbia scritto una pagina della storia della nostra città, e lo ringrazio per la sua dedizione, professionalità e umanità che ha dimostrato soprattutto nei primi mesi di emergenza sanitaria, quando ancor prima dell’arrivo della circolare di Ats che chiedeva di arruolare medici in pensione per supportare i cittadini, si era già prestato a tale servizio, seguendo la sua missione di vita che è quella di medico - ha dichiarato il primo cittadino Emanuele Pozzoli, nella seduta di consiglio di lunedì -. Se ripenso a quelle settimane mi vengono i brividi. Ha trascorso intere giornate a rispondere al telefono ai besanesi con sintomi correlati al Covid-19. Manteneva sempre una calma, una professionalità e un’umanità che facevano impressione. Spesso cambiava postazione per non far sentire nemmeno a noi il contenuto di quelle chiamate agghiaccianti. È stata un’azione bellissima: un medico che destina la propria professionalità e la propria missione di vita per la sua comunità”. “Sono sicuro che questo è solamente un arrivederci, sarà ben accetto nel nostro gruppo quando le cose si sistemeranno. Mando un forte abbraccio alla sua famiglia”, ha concluso il primo cittadino, per poi complimentarsi con il nuovo arrivato in aula: “È un ragazzo giovane che da tanti anni segue il nostro percorso e che ha a cuore la politica di questa città. Anni fa si era candidato con un appassionatissimo discorso che aveva riscosso tantissimo successo tra le nostre fila”. Spero tu abbia l’occasione di farne tanti altri, sei il coordinatore dei giovani nel nostro movimento, quindi a nome della giunta ti do il benvenuto in questo consiglio comunale”.

È seguito poi il discorso di insediamento da parte del giovane consigliere Sala che si è dichiarato pronto per servire la sua città. “Per me è un grande onore entrare a far parte di questo consiglio. Attualmente frequento l’ultimo anno di magistrale di ingegneria energetica presso il Politecnico. Una delle mie più grandi soddisfazioni sarebbe quella di dare un contributo concreto a questa città nel settore che ha interessato la mia carriera universitaria, ovvero l’energia e l’ambiente. Con questo auspicio, vi ringrazio per l’attenzione, non vedo l’ora di cominciare a lavorare attivamente all’interno di questo Consiglio. Grazie ancora”, ha dichiarato Sala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA