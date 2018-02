In cima a una gru in un cantiere di Monza per protestare: donna salvata dai vigili del fuoco

Atto di protesta per motivi al momento ignoti, domenica mattina 11 febbraio a Monza, in via Maggiolini: una donna, italiana, è stata convinta a scendere e tratta in salvo dopo essere salita su una gru da cantiere, a svariati metri di altezza minacciando di lanciarsi di sotto. Sul posto un’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.