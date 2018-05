In casa ha mezzo chilo di droga e bilancini: arrestato un 17enne incensurato I carabinieri della stazione di Bernareggio in collaborazione con i colleghi di Merate, nella notte de 19 maggio, a Robbiate (LC), hanno arrestato uno studente 17enne incensurato per detenzione di droga a fini di spaccio.In casa aveva 515 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

I carabinieri della stazione di Bernareggio in collaborazione con i colleghi di Merate, nella notte de 19 maggio, a Robbiate (LC), hanno arrestato uno studente 17enne incensurato per detenzione di droga a fini di spaccio. Una attività ben avviata e fiorente quella del ragazzino visto che in casa, sottoposta a perquisizione, i militari hanno trovato oltre mezzo chilo di marijuana e due bilancini di precisione per preparare le dosi. Arrestato, il 17enne è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria “ di Milano.

