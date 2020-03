Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Il materiale sequestrato (Foto by Roberto Magnani)

In casa a Usmate ha un supermercato della droga e 4.000 euro: arrestato un uomo di 32 anni I carabinieri durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, 600 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish.Il giudice ha convalidato l’arresto.

Aveva in casa, a Usmate Velate, un supermercato della droga un 32enne arrestato martedì 10 marzo dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Vimercate: durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, 600 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish. Nell’abitazione sono stati trovati anche due bilancini elettronici di precisione e la somma di euro 4000 in banconote di vario taglio ritenute provento dell’illecita attività di spaccio.

Terminati gli accertamenti il 32enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Mercoledì 11 marzo ll’autorità giudiziaria di Monza ha convalidato l’arresto e disposto il mantenimento della misura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA