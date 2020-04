Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Domenica delle Palme benedizione e processione con ulivo benedetto: una foto del 2019 (Foto by Gianni Radaelli)

In Brianza domenica delle Palme su web e benedizioni via streaming

La Domenica delle Palme in Brianza va sul web. Si aggiunge all’appello delle parrocchie tecnologiche la comunità pastorale Santa Maria di Lesmo che annuncia gli appuntamenti sul canale youtube verso la Pasqua.

La messa con l’arcivescovo Delpini è trasmessa dal Duomo di Milano a partire dalle 11 su Telenova, Chiesa Tv, Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e canale You Tube Chiesadimilano.it. Presenti il presidente della Regione Fontana, il sindaco Sala e il prefetto Saccone in rappresentanza di cittadini e fedeli.

E anche le benedire alle famiglie arrivano via streaming. Succede domenica al termine della messa proposta in diretta su Youtube dalla comunità pastorale San Francesco di Monza: il parroco, don Giuseppe Reduzzi, inviterà le famiglie a benedire tutti gli abitanti della casa. «Create un angolo della preghiera, magari con un crocifisso e la Parola di Dio. Ricordatevi anche di mettere un vaso di fiori o un rametto fiorito, segno di speranza. Lasciate lì anche i vostri cellulari, tanto utili in queste settimane. E poi una ciotola d’acqua che verrà benedetta e con la quale verranno aspersi tutti i componenti della famiglia». Appuntamento online domenica dopo la messa delle 10.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA