In auto 5 chili di droga e il caffè per coprirne l’odore: arrestato sull’autostrada A4 Gli agenti della polizia stradale di Seriate hanno arrestato un 35enne con più di 5 chili di droga nascosti nell’auto. Il controllo è scattato nel tratto monzese dell’autostrada A4.

Tradito dal caffè e dai cinque chili di cocaina che aveva nascosti in auto. È stato arrestato all’alba di lunedì 9 settembre un uomo di 35 anni, residente a Cantù, fermato dalla polizia stradale di Seriate alla barriera Milano Est nel tratto monzese della A4. Gli agenti l’avevano fermato per un controllo, ma il suo nervosismo li ha convinti ad approfondire la perquisizione. E hanno avuto ragione perché nell’imbottitura dei sedili hanno trovato nascosti 5,4 chili di droga e una notevole quantità di caffè usata per coprire l’odore della sostanza stupefacente e rendere più difficili eventuali controlli. Il trentacinquenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza.

