In arrivo la neve al nord: primi fiocchi a partire dalla sera di domenica 27 dicembre In arrivo la neve in Lombardia: a partire dalla tarda serata di domenica 27 e per tutta la giornata di lunedì 28 abbondanti nevicate interesseranno le alpi e la pianura padana.

Una parentesi di stabilità breve quella che i brianzoli vivranno nel giorno di Santo Stefano e nella prima parte di domenica 27. Dall’Atlantico è in arrivo una vasta circolazione depressionaria che si allungherà rapidamente fino all’Europa sudoccidentale, inviando un’intensa perturbazione verso l’Italia. I primi effetti del fronte in arrivo si scorgeranno già entro la sera di domenica al Nordovest, raggiunto dalla parte più avanzata della perturbazione, con le prime precipitazioni. Dalle prime ore di lunedì, prevedono gli esperti di 3bmeteo.com, il peggioramento si estenderà rapidamente al Nordest, poi gradualmente a buona parte delle regioni tirreniche e alla Sardegna, mentre contemporaneamente comincerà a schiarire già a partire dal Nordovest.

L’aria fredda a determinerà una diminuzione delle temperature minime nella giornata di domenica 27, complici anche le schiarite notturne, con valori sotto zero al Nord e su tratti del Centro. Intanto starà avanzando la nuova perturbazione in arrivo dalla Francia, responsabile di un aumento delle nubi in giornata al Nordovest con prime piogge su Liguria di Levante e alta Toscana, e neve in arrivo sulle Alpi occidentali. La sera ulteriore peggioramento al Nord con deboli nevicate fino in pianura in Piemonte, in estensione a Lombardia, ovest Emilia e Trentino. Neve dagli 800m sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Maltempo tra la notte di domenica 27 e il mattino di lunedì 28 al Nord con precipitazioni diffuse su Nordovest, Lombardia, Triveneto ed Emilia con neve fino in pianura in Piemonte, al mattino qualche fiocco temporaneo possibile anche sulla costa ligure tra Savonese e Genovese, inizialmente anche su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma in trasformazione in pioggia sulle zone orientali della Lombardia e sul Triveneto; fenomeni anche abbondanti e copiose nevicate sulle Alpi, fenomeni più deboli però sul Piemonte occidentale. In giornata fenomeni in attenuazione al Nordovest con schiarite in avanzamento verso Lombardia e Veneto. La sera nuove nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali e piogge sul Levante Ligure.

Martedì, invece, tempo a tratti ancora instabile al Nordest con qualche rovescio intermittente su est Lombardia e Triveneto e un po’ di neve sulle Alpi da quote collinari, maggiori aperture invece al Nordovest.

