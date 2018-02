Imprese, firmata l’intesa che apre anche le farmacie al welfare aziendale Un protocollo di intesa che aprirà le porte del welfare aziendale a mille farmacie associate e ai loro oltre 5mila addetti. Lo hanno firmato Federfarma Milano e Ubi Banca.

L’accesso a “Ubi Welfare Network” avviene in modo semplice (tramite PC, tablet e smartphone) e prevede costi ridotti, grazie alle economie di scala del network degli associati e al supporto fornito direttamente dall’associazione.

“Con la firma di questo protocollo le farmacie iniziano un percorso innovativo nel mondo del welfare aziendale - spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia – È un’opportunità per le migliaia di dipendenti delle farmacie delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza”.

“Il percorso di collaborazione che nasce oggi con Federfarma Milano testimonia ancora una volta la particolare sensibilità di Ubi Banca verso i bisogni delle persone. Il protocollo aprirà le porte del welfare anche al mondo delle farmacie lombarde che possono essere interessate a sviluppare programmi di qualità per i loro dipendenti - afferma Rossella Leidi, vice firettore generale e chief wealth and welfare officer di Ubi Banca - Questa partnership consentirà di valorizzare ancor più il territorio e di rafforzare l’ecosistema di prossimità e di servizio che permette di realizzare una vera e propria rete di benessere per i lavoratori e le loro famiglie. Anche nel welfare aziendale ci poniamo l’obiettivo di crescita economica e sociale per le imprese e le persone che vivono e lavorano sul territorio”.

“La firma di oggi è la testimonianza di quanto i titolari di farmacia considerino i collaboratori una risorsa indispensabile delle proprie aziende - approfondisce Giampiero Toselli, segretario di Federfarma Milano - Con la piattaforma UBI Welfare Network le farmacie potranno erogare premi di risultato o di fine anno in modo semplice, efficace e soprattutto con forme economicamente più vantaggiose rispetto a quelle tradizionali. I premi saranno utilizzabili totalmente dai collaboratori per ottenere servizi, per esempio scolastici, sanitari, ma anche palestre, viaggi e molto altro ancora. Questo è anche un progetto a lungo termine con il quale, in uno step successivo, le farmacie potranno proporsi come fornitori di servizi ai fruitori della piattaforma”.

