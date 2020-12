Impegno, arte e generosità per i benemeriti di Cesano Maderno: premio alla memoria per Attilio Pozzi Il Comune di Cesano Maderno ha assegnato i premi senza la cerimonia di consegna ufficiale, slittata al 2021. I riconoscimenti al calciatore-studente Alessandro Spanò, all’orologiaio Leonardo Spinelli, al regista di musical Giuliano Sala e all’associazione “Cesano per noi – Noi per Cesano”, impegnata per l’ambiente. Benemerenza alla memoria per il fotografo Attilio Pozzi.

Il fotografo della Brianza, il calciatore che ha scelto di studiare rinunciando alla carriera sul campo da gioco, l’orologiaio dalle mani d’oro, il generoso volontario della parrocchia e l’associazione in prima linea nella tutela ambientale, sono i vincitori dell’edizione 2020 delle “Civiche benemerenze città di Cesano Maderno”. Si tratta di Attilio Pozzi, Alessandro Spanò, Leonardo Spinelli, Giuliano Sala e l’associazione “Cesano per noi – Noi per Cesano”. Causa pandemia da Covid-19 quest’anno non ci sarà alcuna cerimonia, tutto è rinviato al 2021.

«Ho contattato personalmente i vincitori informandoli dell’onorificenza – spiega il sindaco Maurilio Longhin - Ritengo che questa cerimonia debba svolgersi con la presenza di tutti i benemeriti, delle loro famiglie ed essere aperta alla cittadinanza. Le disposizioni di contrasto alla diffusione del contagio e l’attuale situazione sanitaria non avrebbero consentito “oggi” lo svolgimento della cerimonia con la dovuta solennità, da qui la decisione di posticipare l’evento» a data da destinarsi.

Attilio Pozzi scomparso il 12 dicembre del 2019, cui va il premio alla memoria, risiedeva a San Bernardo dov’era impegnato nella via sociale, ma Attilio era soprattutto il “fotografo della Brianza”, con una vita dedicata al giornalismo da collaboratore di tante testate tra cui il nostro giornale. Alessandro Spanò di Molinello, calciatore di talento, capitano della Reggiana, dopo aver condotto la sua squadra in serie B divenendo l’idolo dei tifosi, ha scelto di abbandonare la carriera calcistica per studiare Economia in una prestigiosa Business School londinese. Giuliano Sala di Molinello, da oltre quarant’anni impegnato in ambito educativo e sociale nella parrocchia San Pio X, importante riferimento e collante di più generazioni, è divenuto nel tempo anche regista di musical di successo con riconoscimenti a livello nazionale con l’Associazione Music All Arts di cui è stato fondatore.

Leonardo Spinelli, fondatore dell’omonimo negozio di gioielli e orologi di via Volta, premiato anche dalla Regione Lombardia come “bottega storica” per i 43 anni d’attività, ha espresso il suo talento e la sua passione per l’arte orologiaia realizzando creazioni uniche, originali e ammirate a livello internazionale. Oggi il suo impegno prosegue con i figli Giovanni e Alessandro. Infine il Comune ha voluto dare un riconoscimento a un’associazione: “Cesano per Noi - Noi per Cesano”, nata nel 2007 e da allora attiva in particolare sul fronte della tutela ambientale, è promotrice con l’amministrazione di eventi anche sul tema della legalità. Le candidature sono state esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo. Cinque hanno ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri comunali in carica, incluso il Sindaco Maurilio Longhin.

