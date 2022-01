Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Operatori del drive through (Foto by Gianni Radaelli)

Impasse scuola a Lissone, Fossati (Forza Italia) chiede di ampliare l’orario di apertura del drive-through tamponi per gli studenti Si tratta di un’esigenza, scrive il capogruppo consiliare Daniele Fossati: «al fine di agevolarne il normale rientro in sicurezza a scuola». Intanto da giovedì 20, l’amministrazione comunale ha promosso un nuovo servizio tamponi nell’area di piazza mercato.

Un ordine del giorno urgente sui tamponi per chiedere al sindaco Concettina Monguzzi ed all’assessore alle Politiche sociali Anny Mariani di “organizzare un’apertura quotidiana del drive trough e per un numero maggiore di ore” e di “mettere tale servizio a disposizione di tutti gli alunni al fine di agevolarne il normale rientro in sicurezza a scuola”.

Il documento è stato presentato martedì 25 gennaio in Comune a Lissone dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Daniele Fossati, sulla scorta del numero elevato di positivi rilevato nelle scuole cittadine. Da giovedì 20, l’amministrazione comunale ha promosso un nuovo servizio tamponi nell’area di piazza mercato, un potenziamento dell’attività di test autorizzata da Ats Brianza e divenuta operativa grazie alla fondamentale collaborazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, del Gruppo di Volontari di Protezione Civile, del Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta e del Corpo Militare dell’Ordine di Malta.

È possibile effettuare tamponi antigenici rapidi, ogni martedì e giovedì a partire dalle 14, e compatibilmente con la quantità di tamponi a disposizione. Fossati chiede l’estensione del servizio, mettendolo anche a disposizione degli alunni. “Il numero di alunni attualmente in quarantena è estremamente elevato e difficilmente si ridurrà prima della prossima primavera- spiega Fossati nell’odg- per il rientro alle lezioni è necessario sottoporsi a test antigenico rapido o molecolare e i posti per test antigenico rapido o molecolare presso le farmacie del territorio sono limitati ed anche prendendo appuntamento con ampio anticipo è estremamente difficile riuscire a trovare disponibilità”. Da qui la richiesta formalizzata nella giornata di martedì 25 gennaio.

